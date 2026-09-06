Сечин сказал, что "Роснефть" будет поддерживать стабильные поставки топлива

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Роснефть" продолжит поддерживать стабильные поставки моторного топлива, заявил глава компании Игорь Сечин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

"Передайте всем привет, скажите, что и дальше будем поддерживать стабильные поставки", - сказал он.

"Ни одна наша заправка не закрыта. Очереди возникают потому, что на других сетях подчас есть проблемы, но мы справимся с этим", - заявил глава "Роснефти".

Дефицит на внутреннем топливном рынке РФ, который с разной степенью остроты ощущается в последние месяцы, связан с внеплановыми ремонтами перерабатывающих мощностей после атак БПЛА.

Крупнейшие компании уже вкладываются в защиту своих НПЗ, этот процесс находится в активной фазе, заявил в интервью Павлу Зарубину первый вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, некоторые компании уже проделали большую работу по защите своих заводов. "Кто-то уже в процессе, кто-то уже проделал большую работу, кто-то только начинает. Но, по крайней мере, движение находится в активной фазе", - цитирует ИС "Вести" первого вице-премьера.