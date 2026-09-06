"Семерка" ОПЕК+ начинает заседание по оценке ситуации на мировом рынке нефти

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Министры семи стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман), которые ранее добровольно ограничивали свою добычу к установленным квотам, начинают традиционную ежемесячную онлайн-встречу.

Вице-премьер РФ Александр Новак на неделе сообщил, что темами очередного совещания станут ситуация на мировом рынке нефти и исполнение соглашения ОПЕК+.

"В текущей ситуации, складывающейся на рынке, речи не идет, чтобы сокращать. Мы видим, что и так рынок дефицитный. Поэтому последнее время принимали решения об увеличении квот и добычи", - сказал вице-премьер РФ, отметив, что мировой спрос на нефть постепенно восстанавливается в связи с необходимостью стран восполнять ранее потраченные коммерческие запасы.

Страны, чьи министры участвуют во встрече, ранее дополнительно к квотам ограничивали добычу нефти - на 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. В течение двух прошлых лет эти объемы ограниченной добычи были постепенно возвращены на рынок - в сентябре заканчивается последний транш принятых ограничений.

Впрочем, с марта большинство стран Персидского залива, участвующих в сделке, добывают меньше разрешенного уровня из-за ближневосточного конфликта. Россия не дотягивает до квоты из-за внеплановых ремонтов на НПЗ.

В свою очередь, Казахстан, превышавший установленные показатели примерно на 1 млн б/с, и другие страны, которые частично не выполняли соглашение, обязались компенсировать недосокращенные объемы в будущем. Но если ранее ОПЕК всегда публиковала соответствующие графики погашения "задолженностей", дающих представление о планах добычи альянса, то с июля организация перестала это делать.

Для того, чтобы формально поднять квоты по добыче, нужна встреча всех участников ОПЕК+. Сейчас она назначена на 29 ноября. Но может быть внепланово созвана по решению министерского комитета ОПЕК+, который пока назначен на 4 октября.