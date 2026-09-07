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"Рособоронэкспорт" сообщил о заключении новых оружейных контрактов на сумму свыше $13 млрд

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" сообщил, что в течение первого полугодия текущего года заключены экспортные контракты на поставку оружия и военной техники на сумму свыше $13 млрд.

"За первое полугодие 2026 года "Рособоронэкспорт" заключил экспортных контрактов на сумму более 13 млрд долларов. Эта сумма соответствует показателю за весь 2025 год",- сказал глава компании Александр Михеев журналистам в преддверии Международного авиационно-космического салона El Alamein International Airshow 2026 в Египте.

"Наибольшая доля заключенных контрактов "Рособоронэкспорта" в 2026 году приходится на продукцию для ВВС. На втором месте - техника ПВО",- сказал он.

Михеев подчеркнул, что исполнение этих контрактов не повлияет на работу предприятий ОПК по гособоронзаказу.

"Более 90% законтрактованных "Рособоронэкспортом" в 2026 году образцов принимало участие в боевых действиях против современных вооружений и военной техники западных производителей. Показанные в реальных условиях характеристики в значительной степени повлияли на финальные решения заказчиков о заключении контрактов",- отметил он.

Рособоронэкспорт Александр Михеев
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"Рособоронэкспорт" сообщил о заключении новых оружейных контрактов на сумму свыше $13 млрд

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