Поиск

"Семерка" ОПЕК+ сохранит сентябрьские квоты по добыче нефти в октябре

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Министры семи стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман) по итогам традиционной ежемесячной онлайн-встречи приняли решение продлить действие сентябрьских квот по добыче нефти на октябрь, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки - Саудовской Аравии и России - сохранен на уровне 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно. Ирак имеет право добывать 4,431 млн б/с, Кувейт - 2,676 млн б/с, Казахстан - 1,628 млн б/с, Алжир - 1,007 млн б/с, Оман - 841 тыс. б/с.

Участники соглашения подтвердили приверженность достижению его полного исполнения, подчеркивается в сообщении ОПЕК.

Следующая встреча "семерки" ОПЕК+ состоится 4 октября. В этот же день пройдет заседание министерского комитета ОПЕК+.

нефть ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Семерка" ОПЕК+ сохранит сентябрьские квоты по добыче нефти в октябре

Сечин сказал, что "Роснефть" будет поддерживать стабильные поставки топлива

 Сечин сказал, что "Роснефть" будет поддерживать стабильные поставки топлива

"Семерка" ОПЕК+ начинает заседание по оценке ситуации на мировом рынке нефти

Ответственный за санкции сотрудник Минфина США посетил РФ вместе с Уиткоффом и Кушнером

"Восток Ойл" обеспечит поставку порядка 30 млн т нефти во II полугодии 2027 г.

Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию проекта "Восток Ойл"

Казахстан и Китай запустили цифровую платформу для торговли зерном

 Казахстан и Китай запустили цифровую платформу для торговли зерном

ПИК проведет делистинг

Нефтяники за август получат из бюджета 280 млрд руб. по топливному демпферу

Количество миллиардеров в мире в 2025 году выросло на 8,2%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3660 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11587 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов