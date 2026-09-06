"Семерка" ОПЕК+ сохранит сентябрьские квоты по добыче нефти в октябре

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Министры семи стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман) по итогам традиционной ежемесячной онлайн-встречи приняли решение продлить действие сентябрьских квот по добыче нефти на октябрь, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки - Саудовской Аравии и России - сохранен на уровне 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно. Ирак имеет право добывать 4,431 млн б/с, Кувейт - 2,676 млн б/с, Казахстан - 1,628 млн б/с, Алжир - 1,007 млн б/с, Оман - 841 тыс. б/с.

Участники соглашения подтвердили приверженность достижению его полного исполнения, подчеркивается в сообщении ОПЕК.

Следующая встреча "семерки" ОПЕК+ состоится 4 октября. В этот же день пройдет заседание министерского комитета ОПЕК+.