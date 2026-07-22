Выпуск легковых машин в РФ в I полугодии вырос на 16%, показав в июне месячный рекорд за 1,5 года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в июне 2026 года, согласно опубликованным в среду данным Росстата, подскочило в годовом выражении в 1,7 раза, до рекордного за 1,5 года месячного результата, по итогам I полугодия - выросло на 16%.

По данным ведомства, за июнь в стране было произведено 77,9 тыс. легковых машин, что на 73,2% превысило результат аналогичного месяца прошлого года и на 51% - показатель мая текущего года. Июньский результат, согласно ранее опубликованным Росстатом данным, был самым высоким с декабря 2024 г., когда в стране произвели 79,6 тыс. легковых автомобилей

Согласно данным Росстата и расчетам "Интерфакса", во II квартале текущего года в РФ было выпущено 197,9 тыс. легковых автомобилей - почти на треть (+32,1%) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 9,8% больше, чем за I квартал текущего года.

По итогам I полугодия 2026 г. выпуск легковых машин в РФ вырос на 16%, до 378 тыс. единиц. Таким образом, исходя из данных Росстата, результат I полугодия по выпуску легковых машин в стране был самым высоким для этого периода за последние 5 лет, но все еще был значительно ниже досанкционного уровня в том же периоде. Так в январе-июне 2021 г. в РФ было произведено 736 тыс. легковых машин.

Производство грузовиков в июне ускорило рост - за прошлый месяц российские производители выпустили 13,2 тыс. шт. (+27,9% г/г и +40,6% м/м). По итогам полугодия выпуск грузовиков по-прежнему находится "в минусе" - он снизился на 12,1%, до 60,4 тыс. шт.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн (кроме электробусов) в июне было сделано 900 шт. (+4,3% г/г и +22,4% м/м). За 6 месяцев текущего года их производство составило 4,3 тыс. шт. (-7,7%).

Двигателей внутреннего сгорания (ДВС) для автотранспорта в прошлом месяце было произведено 15,9 тыс. шт. - на 5,9% меньше в годовом выражении и на 26,1% больше - в помесячном. По итогам января-июня их выпуск снизился на 21%, до 84 тыс. шт.

Выпуск автомобильных кузовов за июнь вырос г/г на 18,3%, до 4,8 тыс. шт., что было на 22,1% больше, чем в мае этого года. За полугодие их производство снизилось на 4,7% и составило 22,1 тыс. шт.