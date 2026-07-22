Росстат сообщил о росте промпроизводства в июне в 0,6%, в I полугодии - на 0,4%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России в июне промпроизводство в годовом выражении выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае, роста на 1,9% в апреле, роста на 2,3% в марте, сокращения на 0,9% в феврале и снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат.

Данные по промышленности в июне 2026 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, предусматривал снижение промпроизводства за июнь на 0,1% (на фоне существенного спада в нефтепереработке). Рост промышленности в июне отчасти объясняется тем фактом, что в июне 2026 года было на два рабочих дня больше, чем в июне 2025 года.

За январь-июнь 2026 года промпроизводство в стране выросло на 0,4% в годовом исчислении, в том числе во II квартале рост промпроизводства ускорился до 0,6% с 0,3% в I квартале (ускорение объясняется исключительно календарным фактором - во II квартале 2026 года было на 3 рабочих дня больше, чем во II квартале 2025 года, а в I квартале наоборот на три рабочих дня меньше).

Как отмечалось, январь и февраль по ряду причин, в том числе календарных (в январе было на два рабочих дня меньше, чем годом ранее, а в феврале - на один рабочий день меньше) и погодных факторов, не являлись в полной мере показательными месяцами, задающими тренды на год. В марте и в апреле 2026 года число рабочих дней совпадало с мартом и апрелем 2025 года, а в мае 2026 года было уже на один рабочий день больше, чем в мае прошлого года.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, в июне 2026 года промышленность выросла на 0,1% после снижения на 0,8% в мае, роста на 0,3% в апреле, также на 0,3% в марте, также на 0,3% в феврале и снижения на 0,3% в январе.

В июне 2026 года рост в обрабатывающих отраслях составил 2,6% в годовом выражении после роста на 0,5% в мае, на 3,1% в апреле, на 3,0% в марте, снижения на 2,8% в феврале и падения на 3,0% в январе (за январь-июнь - рост на 0,7%).

В добывающем секторе в июне 2026 года был зафиксирован спад на 2,4% в годовом выражении после падения на 2,7% в мае, снижения на 0,4% в апреле, роста на 1,0% в марте, на 0,9% в феврале и на 0,5% в январе (за январь-июнь - сокращение на 0,5%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в июне был зафиксировано сокращение на 1,4% после снижения на 2,2% в мае, роста на 0,9% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,6% в феврале и на 7,5% в январе (за январь-июнь - рост на 1,9%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов снижение в июне составило 1,2% после спада на 3,4% в мае, роста на 0,9% в апреле, снижения на 2,4% в марте, на 2,1% в феврале и на 7,0% в январе (за январь-июнь - снижение на 2,5%).

Отрасли, показавшие в июне значительный рост по сравнению с июнем 2025 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 38,0%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 28,4%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 14,0%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 12,7%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 12,3%; производство мебели - 12,0%; ремонт машин и оборудования - 8,4%; производство электрического оборудования - 7,7%; добыча прочих полезных ископаемых - 7,5%; добыча угля - 7,4%; производство кожи и изделий из кожи - 7,4%.

Отрасли, снизившие объемы производства в июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 года: производство кокса и нефтепродуктов - 21,7%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 9,0%; производство бумаги - 6,9%; металлургическое производство - 3,4%.

В 2025 году рост промпроизводства в стране составил 1,3% после повышения на 5,1% в 2024 году.

В 2026 году экономисты ожидают роста промышленности на 0,5% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале июля). Минэкономразвития прогнозирует увеличение этого показателя в 2026 году на 0,6%.