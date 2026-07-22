Долги по зарплате в РФ в июне сократились на 30,1%, до 2,07 млрд руб.

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец июня 2026 года составила 2 млрд 070,7 млн рублей и по сравнению с маем снизилась на 890,2 млн рублей, или на 30,1%, сообщил в среду Росстат.

Относительно июня 2025 года долги по зарплате увеличились на 1 млрд 123,6 млн рублей, или в 2,2 раза.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец июня 2026 года на долги, образовавшиеся в 2026 году, приходится 878,8 млн рублей (42,5%), в 2025 году - 884,9 млн рублей (42,7%), в 2024 году и ранее - 307,0 млн рублей (14,8%).

Задолженность по заработной плате, выплачиваемой из федерального бюджета, на конец июня составляла 19,4 млн рублей (выросла за месяц на 25,1%), из бюджетов субъектов РФ - 1,7 млн рублей (снижение в 4,6 раза), из местных бюджетов - 4,8 млн рублей (падение в 124 раза).

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств у предприятий на конец июня составляла 2 млрд 044,8 млн рублей, что на 12,7% меньше, чем в мае.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 51,6% и обрабатывающие производства - 26,2%.