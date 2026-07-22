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В России в июне добыча газа выросла на 1,7% до 47 млрд кубометров

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Производство природного газа в России в июне 2026 года составило 47 млрд кубометров, что на 1,7% выше прошлогоднего уровня (46,215 млрд куб. м), сообщает Росстат.

Эта цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 39,1 млрд куб. м (на 2% выше июня 2025 года) и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 7,1 млрд куб. м (на 1% выше).

С начала 2026 года добыча достигла 348,9 млрд куб. м, что на 4%, или на 13,6 млрд куб. м больше, чем годом ранее (335,3 млрд куб. м).

Добычная статистика не дает полной картины исполнения баланса по стране, так как зимой активно расходуются запасы из подземных хранилищ. Необходимость восполнения запасов ПХГ обеспечивает дополнительный спрос в летний период.

Выпуск такой газоемкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений), в июне вырос на 4,4%.

В 2025 году в России было добыто 663 млрд куб. м газа, в 2024-м - 685 млрд куб. м. Согласно актуальному среднесрочному макропрогнозу, в 2026 году производство запланировано на уровне 688,4 млрд куб. м. По расчетам "Интерфакса", по итогам шести месяцев 2026 года фактическая добыча газа превышает план макропрогноза на 4 млрд куб. м.

Газпром ПХГ Росстат
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