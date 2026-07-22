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Россия нарастила производство алюминия в I полугодии на 7,4%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России в январе-июне 2026 года производство первичного алюминия было на 7,4% выше показателя первого полугодия 2025 года, сообщил Росстат.

В июне выпуск алюминия вырос на 8% в годовом исчислении. К маю 2026 года производство алюминия было на 2,5% ниже.

В 2025 году производство первичного алюминия в стране сократилось на 0,4% по сравнению с 2024 годом, хотя в первой половине прошлого года динамика была иной: за январь-июнь 2025 производство металла опережало прошлогодний уровень на 3,6%.

"Русал" в конце 2024 года объявил о 10%-м сокращении выпуска алюминия, учитывая рекордную (на тот момент) стоимость глинозема и риски неблагоприятной макроэкономической ситуации. Сокращение осуществилось, заявила в апреле 2025 года вице-президент компании Елена Безденежных, оно затронуло все предприятия, включая заводы в Сибири.

Абсолютных показателей по производству алюминия Росстат не публикует.

Росстат Русал Сибирь Елена Безденежных
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