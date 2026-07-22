Индекс МосБиржи превысил 2136 пунктов на дорожающей нефти и геополитических надеждах

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду рос третий день подряд, поддержку покупателям оказала подорожавшая нефть и новости о запланированной встрече главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле, что подогрело геополитические надежды на возобновление переговорного трека по украинскому урегулированию.

Сдерживающим фактором остаются опасения паузы в монетарном смягчении Банка России в июле.

Индекс МосБиржи поднялся выше 2136 пунктов (уровень недельной давности).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 2,8% до 2136,11 пункта, индекс РТС вырос на 2,9% до 857,49 пункта. Из индексных акций лидировали в росте бумаги "Полюса" (+13,3%), "Роснефти" (+5,6%), "Татнефти" (+5,1%), "Газпрома" (+4,6%), "ЛУКОЙЛа" (+4,3%), но упали бумаги МКПАО "Озон" (-5,7%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 июля, составил 78,4756 рубля (-7,84 копейки).

Новость дополняется