В России в июне производство компьютеров выросло на 14% г/г

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России в июне производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 14% в годовом исчислении, сообщил Росстат.

К маю 2026 года выпуск этой продукции вырос на 17,4%.

В I полугодии рост производства компьютеров и электроники составил 4,3% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Производство компьютеров, их частей и принадлежностей в июне выросло на 30,5% по сравнению с июнем 2025 года, а по сравнению с маем 2026 года - на 71,8%. В денежном выражении объем производства в июне составил 21,2 млрд рублей.

В I полугодии объем выпуска этой продукции в денежном выражении составил 80,6 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2025 года он сократился на 2,9%.

Производство полупроводниковых приборов и их частей в июне увеличилось на 48,2% по сравнению с июнем 2025 года, а по сравнению с маем 2026 года - на 5,3%.

В июне было произведено 12,2 млн единиц полупроводников и их частей, а в январе-июне - 67,8 млн штук.

При этом в I полугодии производство этой продукции возросло в 2 раза по сравнению с январем-июнем 2025 года.