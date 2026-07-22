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Росстат отметил сокращение выпуска грузовых вагонов в I полугодии на 34,3%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России в январе-июне 2026 года производство грузовых магистральных ширококолейных вагонов снизилось на 34,3% в годовом измерении, до 19,8 тысячи штук, сообщается в материалах Росстата.

Выпуск пассажирских ж/д вагонов за этот период уменьшился на 10,6% и составил 591 единицу.

В январе-июне 2026 г. производство магистральных электровозов сократилось на 10,5%, до 119 штук.

В июне 2026 года грузовых вагонов было изготовлено 3,5 тысячи штук. (-17,2% к июню 2025 г.), пассажирских вагонов - 99 единиц (-18,9%), магистральных электровозов - 19 штук (-13,6%).

Росстат
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