Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню вслед за ростом котировок нефти

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На торгах среды на "Московской бирже" рубль подорожал к юаню вслед за ростом котировок нефти и на фоне приближения налогового периода.

К 19:00 юань подешевел на 5,45 копейки (на 0,47%) до 11,5445 рубля.

Торги долларом и евро не проводятся на "Московской бирже" с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 по Москве подешевел на 0,32% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,27 рубля/$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,27%, до 89,32 рубля за евро.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России снизил официальный курс доллара США с 23 июля на 7,84 копейки, до 78,4756 рубля, и опустил курс евро на 15,24 копейки, до 89,6034 рубля. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,5782 рубля, что 3,09 копейки ниже курса среды.

Мировые цены на нефть в среду вечером прибавляют около 2%, отойдя от внутридневных максимумов.

К 19:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,23% до $93,04 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже на 1,97%, до $86 за баррель. Обе марки торгуются на максимумах за шесть недель из-за опасений новых перебоев поставок нефти с Ближнего Востока, цена Brent в ходе торгов поднималась выше $95 за баррель.

США и Иран продолжают обмениваться ударами, причем американские вооруженные силы атакуют объекты в Иране уже 11 ночей подряд. Накануне ночью американские военные атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек, которые расположены на побережье Оманского залива, а также крупный индустриальный центр Тебриз.

Йеменские хуситы объявили блокаду портов Саудовской Аравии и угрожают атаковать танкеры с саудовской нефтью в Баб-эль-Мандебском проливе. Этот пролив является ключевым пунктом одного из двух главных маршрутов, по которым Саудовская Аравия экспортирует нефть в Азию; второй проходит через Ормузский пролив. В связи с угрозами три танкера с саудовской нефтью, направлявшиеся в Индию и Китай, во вторник совершили разворот в Красном море и направились в Суэцкий канал вместо попытки пройти у берегов Йемена, сообщает Reuters.

Аргументы не снижать ключевую ставку есть, но такое решение Банка России чревато риском банкротств и остановкой уже реализуемых инвестпроектов, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "С одной стороны, мы понимаем аргументы, которыми может руководствоваться Банк России в случае, если советом директоров будет принято решение не снижать ставку. Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным, да и на окончательную нормализацию ситуации на рынке уйдет какое-то время. Расходы федерального бюджета и величина дефицита в 2026 году будут увеличиваться, исходя из данных "Электронного бюджета". Это как раз те факторы, которые будут негативно влиять на динамику снижения ставки", - сказал он через пресс-службу РСПП.

"С другой стороны, в рамках опросов членов РСПП мы фиксируем сжатие спроса (аналогичные оценки есть и у других деловых объединений) при сохранении значительных платежей компаний по кредитам. Так что сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски "осенних банкротств" из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике", - добавил Шохин.

Он отметил, что высокая ставка создает "значимые риски" для импортозамещающих проектов. "Сейчас они находятся в особенно уязвимом положении - высокая инвестиционная активность в предыдущие годы, в том числе за счет недешевых заемных средств, наложилась на торможение экономики. Но сегодня эти проекты сталкиваются уже не столько с проблемой финансирования закупок и пусконаладки (оборудование заказано, нередко смонтировано и запущено), сколько с отсутствием заказов на готовую продукцию", - заявил глава РСПП.

По его словам, заморозка инвестиционной активности в России стала уже очевидным фактом. "Текущий всплеск инвестиционных расходов, который фиксируется в статистике, в основном связан с незапланированными восстановительными работами по понятным причинам, а вовсе не оживлением экономики. Компании берут кредиты только на латание дыр, а не на развитие", - считает Шохин.

"Российский рубль в среду проявлял относительную устойчивость по отношению к основным мировым валютам на фоне позитивной динамики нефти. Предложение валюты со стороны экспортеров в преддверии уплаты единого налогового платежа, срок которого приходится на 28 июля, оказывает сейчас дополнительную поддержку нацвалюте. Однако рост рубля был относительно скромным по сравнению с динамикой нефтяных цен, что может отражать неуверенность участников рынка относительно дальнейшего движения перед заседанием Банка России по вопросам денежно-кредитной политики в эту пятницу. В зависимости от позиции регулятора, рубль может получить поддержку или наоборот ослабнуть в направлении минимумов с начала лета. В оставшееся до заседания ЦБ время валютные курсы, вероятно, продолжат консолидироваться в диапазонах 11,4-11,7 рубля за китайский юань, 77-79 рублей за доллар США и 88-90 рублей за евро", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик "Цифра брокер" Александр Дудников.

"Курс рубля остается относительно стабильным после ослабления на прошлой неделе. Вероятно, факторами поддержки нацвалюты стали рост цен на нефть и приближение налогового периода. В базовом сценарии ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на заседании 24 июля на текущем уровне 14,25% годовых. Риторика регулятора, вероятно, станет еще более сдержанной из-за роста неопределенности, а прогнозы по ключевой ставке и инфляции будут повышены из-за ситуации на топливном рынке и возможного уточнения параметров бюджетной политики. Таким образом, относительно высокие рублевые процентные ставки останутся фактором поддержки позиций нацвалюты. Кроме того, позитивное влияние на курс рубля будет оказывать и приближающийся налоговый период. В течение недели курс доллара может составлять 77-80 рублей, юаня - 11,3-11,8 рубля", - полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, фиксации прибыли по "длинным" позициям в китайском юане будет способствовать риск просадки во второй половине недели на фоне роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 июля. При этом объем отчислений со стороны крупных нефтегазовых компаний может вырасти в 1,6 раза относительно июня, что будет способствовать дополнительной потребности компаний в рублевой ликвидности. В сложившейся ситуации ожидаем смещения курса юаня в нижнюю часть коридора 11,3-11,8 рубля за юань. Доллар при этом может уйти ниже 78 рублей/$1.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в краткосрочном сегменте умеренно снизились, в то время как ставки на срок от 1 до 6 месяцев практически не изменились. Так, по расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 июля снизилась на 18 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, опустившись до 14,57% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц увеличилась всего на 3 базисных пункта по отношению к 21 июля и в среду составила 14,47% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 3 месяца и срочная версия на срок 6 месяцев не изменились за день, составив 22 июля 14,48% и 15,21% годовых, соответственно.