Россия в I полугодии сократила выпуск стального проката на 6,6%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия в июне 2026 года сократила выпуск стального проката на 0,5% к маю, производство металла к июню прошлого года повысилось при этом на 0,4%, до 4,9 млн тонн, сообщил Росстат.

В январе-июне 2026 года выпуск проката опустился на 6,6% в годовом измерении, до 27,2 млн тонн.

Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в прошлом месяце вырос на 5,1% к маю, а к июню 2025 года - на 9,5%, составив 5 млн тонн. В I полугодии показатель опустился на 4,4%, до 26,4 млн тонн.

Производство легированной стали в первый месяц лета составило 0,9 млн тонн (-12,9% к маю и -27,2% к июню 2025 года). За шесть месяцев этого года было выпущено 5,9 млн тонн такой стали (-19,2% г/г).

Объем выплавки чугуна понизился на 4,3% к маю и на 2,6% - к июню 2025 года, составив 4 млн тонн. За I полугодие выпуск чугуна упал на 5,8%, до 24,3 млн тонн.

Стальных труб, пустотелых профилей и фитингов в прошлом месяце было произведено 0,9 млн тонн, что на 13,1% больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с июнем 2025 года падение составило 5,6%. В январе-июне показатель опустился на 22%, до 4,6 млн тонн.

Согласно данным Росстата, производство железорудного концентрата в прошлом месяце составило 7,5 млн тонн, что на 5,3% ниже значения мая (в июне 2025 года - 7,8 млн тонн). В январе-июне было выпущено 44,6 млн тонн железорудного концентрата (47,1 млн тонн в I полугодии 2025 года).

Производство нержавеющей стали в слитках и прочих первичных формах, а также полуфабрикатов из нержавеющей стали в июне составило 23,5 тысячи тонн (19,1 тыс. тонн в мае и 20,1 тыс. тонн в июне 2025 года). За шесть месяцев этого года было выпущено 103,9 тысячи тонн металла, что на 22% ниже показателя января-июня 2025 года (133,8 тысячи тонн).