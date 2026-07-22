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В России в I полугодии выпуск пиломатериалов сократился на 5,6%, фанеры - на 11%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России в первом полугодии 2026 года производство пиломатериалов сократилось на 5,6%, составив 13,7 млн куб. м, сообщил Росстат.

В июне их выпуск составил 2,4 млн куб. м, или на 1,8% меньше, чем годом ранее.

Фанеры в январе-июне 2026 года было произведено 1 млн 532 тысячи куб. м, что на 11% меньше, чем за аналогичный период годом ранее (в июне - снижение на 7,8%, до 256 тысяч куб. м).

Производство древесно-стружечных плит (ДСП) в первом полугодии снизилось на 3,3%, до 5 млн 385 тыс. куб. м (в июне - рост на 1,9%, до 960 тыс. куб. м). Древесно-волокнистых плит (ДВП) было выпущено 346 млн кв. м, что на 1,5% больше, чем годом ранее (за июнь - падение на 2,5%, до 57,3 млн кв. м).

Производство бумаги и картона в стране в январе-июне упало на 3,3%, составив 5 млн 142 тысячи тонн (за июнь - понижение на 0,2%, до 857 тысяч тонн). Выпуск целлюлозы уменьшился за тот же период на 5,2%, до 3 млн 959 тысяч тонн.

Рост производства топливных гранул в январе-июне составил 12,2%, до 639 тысяч тонн (в июне - снижение на 4% г/г, до 93,5 тысяч тонн).

В комментарии Минпромторга к статистике говорится, что в июне был отмечен рост производства мебели на 12% относительно июня 2025 года.

В 2025 году объем производства пиломатериалов в России сократился на 2,5% - до 28,5 млн куб. м, фанеры - на 6,5%, до 3,227 млн куб. м, ДСП - на 2,8%, до 11,4 млн куб. м, ДВП - вырос на 0,4%, до 715 млн кв. м. Выпуск бумаги и картона в стране в 2025 году составил 10,726 млн тонн, что на 0,6% больше, чем годом ранее, целлюлозы - 8,421 млн тонн, что на 1,5% меньше, чем в 2024 году. Выпуск пеллет в 2025 году вырос на 16,6%, до 1,309 млн тонн.

Минпромторг Росстат
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