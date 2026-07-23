Ирак оценивает новые соглашения с компаниями США энергетике в $200 млрд

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Стоимость контрактов и соглашений по энергетическому сектору Ирака, подписанных во время визита иракского премьер-министра Али аль-Зайди в Вашингтон, составляет около $200 млрд, сообщает Iraqi News Agency (INA) со ссылкой на министра нефти Бассема Мохаммеда Худайра.

Ирак подписал семь ключевых соглашений, включая сделку с американской HKN Energy по разработке нефтяного месторождения Himreen (Химрин), с Chevron - об эксплуатации проекта Западная Курна-2 и разработке нефтяных месторождений Насирия (Nasiriyah) и Balad (Балад), а также с Halliburton - о комплексном управлении нефтяными месторождениями Bin Umar (бин-Умар) и Sindbad (Синдбад). Министр напомнил, что в настоящее время на нефтяных месторождениях Ирака работают 22 международные компании, в том числе BP, которая управляет нефтяным месторождением Румейла.

Кроме того, он сообщил, что власти ведут переговоры с ОПЕК, направленные на увеличение квоты страны. "Правительство по-прежнему привержено обеспечению той доли экспорта, которую заслуживает Ирак, принимая во внимание исключительные обстоятельства, которые государство пережило в результате войн и разрушения своей инфраструктуры", - пояснил глава ведомства. По его словам, общие производственные мощности страны уже превысили 4,8 млн баррелей в сутки.

Также он добавил, что с Турцией ведутся переговоры о возобновлении договоренности, регулирующей экспорт нефти по трубопроводу в направлении Джейхана. Также подписано соглашение с Сирией о нефтепроводе из города Хадиса до сирийского средиземноморского порта Банияс, что должно обеспечить диверсификацию маршрутов экспорта иракского сырья, который был заблокирован из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

Ирак рассчитывает, что все это позволит увеличить запасы и добычу нефти и газа, и стремится к достижению самообеспеченности природным газом к 2030 году за счет реализации новых проектов. При этом страна достигла самообеспеченности дизельным топливом и керосином и в настоящее время производит около 30 млн литров бензина в день, хотя сохраняются проблемы в механизмах распределения топлива на внутреннем рынке.

Худайр уверен, что присутствие американских энергетических гигантов в Ираке посылает обнадеживающий сигнал международному бизнесу о привлекательности местной инвестиционной среды. Премьер поручил чиновникам ускорить переговоры с энергетическими компаниями, чтобы достичь окончательной стадии заключения контрактов.

Ранее также сообщалось, что изучение восстановления трубопровода от Киркука на севере Ирака до сирийского средиземноморского порта Банияс, который не функционировал более 20 лет и был поврежден во время вторжения США в Ирак в 2003 году, планируется при участи Chevron, которая в рамках консорциума проведет технические исследования, чтобы определить, строить ли новую систему или модернизировать существующую инфраструктуру.

Квота Ирака в рамках ОПЕК на июль составляет 4,378 млн б/с, на август - 4,405 млн б/с. Добыча в мае составляла 1,525 млн б/с, в июне - 1,97 млн б/с, что было связано с невозможностью вывезти сырье из-за блокировки Ормузского пролива.

Санкции США и Великобритании вынудили "ЛУКОЙЛ" заявить о продаже своих зарубежных активов. По проекту Западная Курна-2 в Ираке - второму по величине месторождении в мире с извлекаемыми запасами около 14 млрд баррелей - где "ЛУКОЙЛу" принадлежало 75%, пришлось объявить форс-мажор из-за невозможности осуществлять расчеты и финансировать производственный процесс. Управление проектом было передано иракской Basra Oil, одновременно начались переговоры с американской Chevron о вхождении в проект. На месторождении Западная Курна-2 добыча нефти в настоящее время может составлять 460 тыс. б/с, или почти 0,5% от мировой. Проект разрабатывается на основе сервисного контракта, подписанного российским "ЛУКОЙЛом" в январе 2010 года. Срок действия контракта - 25 лет. Добыча нефти на проекте должна была увеличиться до 800 тыс. б/с.

По информации INA, меморандум о взаимопонимании по нефтепроводу Хадиса - Банияс включает проведение технических и финансовых исследований. Мощность системы составит около 2,5 млн б/с, протяженность - 800 км. Как ожидается, реализация проекта займет 2-2,5 года.