Премьер Ирака обсудил в США сотрудничество с нефтяными компаниями

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Находящийся с визитом в США премьер-министр Ирака Али аз-Зейди встретился в четверг в Хьюстоне с представителями американских нефтяных и нефтесервисных компаний, передает "Аль-Джазира" со ссылкой на канцелярию иракского премьера.

"Аз-Зейди встретился с представителями компаний Halliburton, Shell, Honeywell, Weatherford и Baker Hughes и обсудил возможности сотрудничества в развитии нефтегазового сектора Ирака", - информировал телеканал.

В свою очередь, The Wall Street Journal пишет, что Аз-Зейди посетил в четверг штаб-квартиру Chevron в Хьюстоне.

По данным издания, уже в пятницу Chevron намерена подписать предварительные соглашения об инвестициях в два иракских нефтяных месторождения и присоединиться к консорциуму инвесторов, изучающих возможность строительства трубопровода для соединения иракского нефтяного региона с сирийским побережьем.

Chevron обсуждает инвестиции в два крупных иракских нефтяных месторождения - Западная Курна-2 и Насирия, поясняет газета.

По словам представителя Chevron, один из вариантов, рассматриваемых консорциумом, - восстановление трубопровода от Киркука на севере Ирака до сирийского средиземноморского порта Банияс, который не функционировал более 20 лет и был поврежден во время вторжения США в Ирак в 2003 году. Консорциум планирует провести технические исследования, чтобы определить, строить ли новый трубопровод или модернизировать существующую инфраструктуру.

Представитель добавил, что компания ведет переговоры с иракским правительством от 12 до 18 месяцев, и до завершения сделок еще далеко.

Ирак, как и другие нефтедобывающие страны Ближнего Востока, ищут альтернативные маршруты поставок в обход Ормузского пролива на фоне продолжающегося конфликта США и Ирана.

Как сообщалось, на этой неделе посол США в Турции, спецпосланник США по Сирии и Ираку Том Баррак и представители сирийских, иракских властей провели переговоры о поставках нефти из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива.

"Баррак провел переговоры с властями обеих стран, а также с компанией Chevron, о том, как возобновить работу трубопровода, ведущего из Ирака на западное побережье Сирии", - информировал в среду The National со ссылкой на источники.

В частности, по их данным, в эпицентре внимания все тот же нефтепровод из Киркука в Ираке в порт Банияс в Сирии.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Ирака Али аз-Зейди заявил о планах заключить масштабные соглашения в нефтяной сфере в течение двух недель.