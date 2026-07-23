Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется выше $98 за баррель

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в четверг на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке, Brent торгуется выше $98 за баррель.

Американские вооруженные силы завершили 12-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались пять часов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в свою очередь заявил об ударе беспилотниками по авиабазе ВС США "Али аль-Салем" и лагерю "Аль-Адаири" в Кувейте. В ночь на четверг в генеральном штабе армии Кувейта сообщали, что силы противовоздушной обороны отражают атаки иранских беспилотников.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:25 по московскому времени составляет $98,68 за баррель, что на $4,61 (4,9%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $3,32 (3,82%), до $90,15 за баррель.

Помимо возобновления проблем с проходом судов через Ормузский пролив новый фронт открыли йеменские хуситы, которые начали атаковать танкеры, перевозящие саудовскую нефть через Баб-эль-Мандебский пролив.

В четверг они заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море, утверждая, что суда нарушили морскую блокаду.

Несмотря на это, два китайских супертанкера, перевозящие в совокупности 4 млн баррелей саудовской нефти, пытаются выйти из Красного моря через Баб-эль-Мандебский пролив, показывают данные отслеживания судов.

"В ближайшее время цены на нефть, вероятно, останутся высокими, поскольку рынок учитывает тревожную вероятность перебоев в поставках через второй стратегически важный морской коридор", - отмечает аналитик Pepperstone Ахмад Ассири.