Штаты завершили очередную волну ударов по Ирану

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили 12-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались пять часов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские войска нанесли удары по иранским военным целям, включая морские объекты, хранилища ракет и беспилотников, пункты береговой разведки и средства ПВО. Эти удары еще больше ослабили способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что в этом месяце американские войска нанесли удары по десяткам иранских военных объектов на суше, возобновив при этом блокаду Ирана на море. "На сегодняшний день силы CENTCOM перенаправили девять коммерческих судов и вывел из строя одно, чтобы предотвратить вход или выход судов из иранских портов", - заявили американские военные.