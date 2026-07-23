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Штаты завершили очередную волну ударов по Ирану

Штаты завершили очередную волну ударов по Ирану
Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили 12-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались пять часов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

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"Американские войска нанесли удары по иранским военным целям, включая морские объекты, хранилища ракет и беспилотников, пункты береговой разведки и средства ПВО. Эти удары еще больше ослабили способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что в этом месяце американские войска нанесли удары по десяткам иранских военных объектов на суше, возобновив при этом блокаду Ирана на море. "На сегодняшний день силы CENTCOM перенаправили девять коммерческих судов и вывел из строя одно, чтобы предотвратить вход или выход судов из иранских портов", - заявили американские военные.

Хроника 28 февраля – 23 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США CENTCOM Иран удары
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