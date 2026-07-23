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Два китайских танкера с саудовской нефтью движутся к Баб-эль-Мандебскому проливу

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Принадлежащие китайской компании Cosco Shipping два танкера, загруженные саудовской нефтью, приближаются к Баб-эль-Мандебскому проливу, в то время как хуситы ранее атаковали в Красном море два танкера, которыми владеет Саудовская Аравия, сообщает в четверг Bloomberg.

Первым идет супертанкер Xin Long Yang, который ранее на этой неделе поворачивал назад от этого пролива. Моряки на судне передают сообщения, что его экипаж состоит из китайцев, а сам танкер принадлежит китайскому владельцу. За Xin Long Yang плывет танкер Cosnew Lake. Оба танкера ранее получили груз в саудовском порту Янбу-эль-Бахр, отсеки заполнены почти полностью, транспондеры работают в нормальном режиме. С Cosnew Lake тоже идут сообщения о его принадлежности Китаю.

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Между тем, как сообщает CNN, спутниковые снимки зафиксировали пожар на саудовском танкере ENCELIA, ранее атакованном хуситами в Красном море.

На этой неделе хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в столице Йемена Сане. Во вторник хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

По данным Bloomberg, перед началом атак ряд судов рискнул пройти Баб-эль-Мандебский пролив, но с выключенными транспондерами. Некоторые суда сменили курс на север в сторону Суэцкого канала, в том числе принадлежащий Кувейту танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Gas King. Однако на путь в Азию вдоль Африки у них уйдет на три недели больше; кроме того, некоторые супертанкеры не смогут миновать канал без разгрузки нефти из-за слишком большой осадки судов.

Национальная саудовская судоходная компания Bahri, а также суда, недавно загруженные в портах королевства, предпринимают повышенные меры безопасности. Некоторые суда выжидают в Красном море, включая танкеры New Explorer и Lahore, также получившие груз в Я́нбу-эль-Бахр.

По данным компании Kpler, в районе пролива падает интенсивность судоходства. Накануне его в обоих направлениях миновали 16 судов, а в четверг - восемь.

Баб-эль-Мандебский пролив находится между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова и Африкой, он соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря.

Саудовская Аравия Cosco Shipping Баб-эль-Мандебский пролив Китай нефть
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