Правительству Киргизии поручено обеспечить бесперебойную поставку нефтепродуктов в страну

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев на совещании по вопросам топлива поручил правительству обеспечить бесперебойную поставку горюче-смазочных материалов в республику, сообщила пресс-служба правительства.

Участникам совещания он дал поручения по обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов в страну, усилению мониторинга ситуации, активизации работы по модернизации нефтеперерабатывающих заводов в стране и своевременному принятию необходимых мер.

На совещании руководители госорганов и организаций доложили о текущей ситуации на рынке топлива и смазочных материалов, об импорте нефтепродуктов, формировании необходимых резервов, регулировании тарифов и предоставлении государственных субсидий.