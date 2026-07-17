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Рекордная выработка ГЭС помогла Турции в мае избежать лишних расходов на импорт подорожавшего газа

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Рекордная выработка гидроэлектростанций помогла Турции в мае избежать лишних расходов на импорт подорожавшего газа.

С начала года выработка гидроэлектростанций в Турции резко выросла, и это привело к кратному понижению спроса на газ и импортный уголь в энергетике. Рост выработки ГЭС также виден июне и июле. Однако исторический рекорд выработки ГЭС был достигнут в мае, после чего началось некоторое снижение в жарком июне, и тем более в июле. Как свидетельствуют данные национальной энергетической биржи EPIAS, это привело к постепенному восстановлению выработки газовой генерации и ТЭЦ, использующих импортный уголь (сейчас это преимущественно российские поставки).

Суммарно в мае Турция приняла 3,644 млрд куб. м газа, что на 3% больше, чем годом ранее, сообщил Евростат.

Импорт трубопроводного газа вырос на те же 3% - до 3,256 млрд куб. м. Поставки из России, от "Газпрома", составили за месяц 1,271 млрд куб. м (+7%). Из Азербайджана за отчетный месяц получено 1,034 млрд куб. м (-2%). Из Ирана пришло 951 млн куб. м, что является одним из максимальных показателей за всю историю.

Импорт сжиженного природного газа после зимних рекордов в мае упал до сезонного минимума - 387 млн куб. м, или 298 тыс. тонн. Турецкие терминалы по приему СПГ работали с 10-процентной загрузкой.

Экспортером СПГ остался только долгосрочный поставщик Алжир, один танкер пришел из США.

Средняя цена газа на эталонном европейском хабе TTF в мае 2026 составила $565 за тысячу кубометров, что на 40% больше, чем годом ранее и на 3% выше, чем месяцем раньше, в апреле-2026.

Крупнейший собственный газовый промысел - морское месторождение "Сакарья" Turkish Petroleum Corporation с 30 июня по 17 июля полностью остановлено для планового технического обслуживания.

Турция
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