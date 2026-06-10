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Опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз по росту ВВП и инфляции в РФ на 2026 г.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Аналитики понизили прогноз по росту ВВП РФ на 2026 год до 0,7% с 1,0%, по инфляции до 5,3% с 5,5%, следует из опроса, проведенного Банком России.

Ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год остались на уровне 14,1%.

Прогноз по цене нефти для налогообложения на 2026 год повышен до $70/барр. с $65 в опросе за апрель, на 2027 год - сохранен на уровне $60/барр., на 2028 год - понижен до $59/барр. с $60. В 2029 году (прогнозы на этот период новые) аналитики ждут цену нефти на уровне $57/барр.

Экономисты на среднесрочном горизонте ждут более крепкий рубль: прогноз на 2026 год понижен до 78,1 рубля за доллар США (с 81,2 рубля ранее), на 2027 год - до 86,2 рубля (89 рублей ранее), на 2028 год - до 94,3 рубля (96,3 рубля ранее). В 2029 году они прогнозируют курс на уровне 97,8 рубля за доллар.

Рост ВВП в 2027 году прогнозируется на уровне 1,5% (ожидания не изменились), в 2028 году - 1,7% (ранее - 1,8%), в 2029 году (новый прогноз) - 1,8%.

Прогноз по инфляции на среднесрочную перспективу не изменился: в 2027 году 4,4%, в 2028 и 2029 годах - целевые 4,0%.

Средняя ключевая ставка в 2027 году ожидается на уровне 10,6% (ранее - 10,7%), в 2028 году - 9,0% (без изменений), в 2029 году - 8,1%.

Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8%.

Опрос проводился 5-9 июня 2026 года. В нем принял участие 31 экономист из различных организаций.

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