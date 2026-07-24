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Рост денежной массы превышает прогноз ЦБ из-за расходов бюджета

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В целом динамика кредитования пока соответствует прогнозу Банка России, а рост денежной массы, скорее, его превышает, сообщила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что у денежной массы есть два основных источника: кредит и бюджет. И фактически расходы бюджета складываются значительно выше, чем в прошлые годы.

"Поэтому в целом по году мы ожидаем более высокой динамики расходов и, соответственно, более высокого структурного дефицита, чем это заложено в текущих проектировках", - сказала она.

"Это означает, что при прочих равных денежно-кредитная политика должна обеспечить более сдержанный рост кредитования, чем складывался во втором квартале", - сделала вывод глава ЦБ.

Хроника 03 июня 2024 года – 24 июля 2026 года Бюджет РФ
Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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