Глава ЦБ допустила, что импорт бензина несколько увеличит спрос на валюту

Но масштаб таких операций пока незначителен, и влияние на курс рубля будет небольшим, считает Набиуллина

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Увеличение импорта бензина несколько повысит спрос на валюту, но масштаб таких операций пока незначителен, и влияние на курс рубля будет небольшим, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он снизил ключевую ставку с 14,25% до 14,0%.

"Прямой зависимости между стоимостью бензина и валютным курсом нет", - ответила она на вопрос, как ситуация с топливом отразится на инфляции и курсе рубля.

"Да, временное расширение импорта бензина может несколько увеличить спрос на иностранную валюту. Однако пока масштаб таких операций незначителен, если сравнивать с общим внешнеторговым оборотом, и их влияние на курс будет небольшим", - сказала Набиуллина.