Поиск

ЦБ не рассматривает меры поддержки страховых компаний из-за атак на склады маркетплейсов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Страховой сектор обладает достаточным запасом прочности и ресурсов, сейчас страховые выплаты растут на фоне ударов БПЛА по складам маркетплейсов, но дополнительных мер поддержки страховым компаниям и Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) не требуется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он снизил ключевую ставку с 14,25% до 14,0%.

"Нет, меры поддержки мы не рассматриваем, потому что считаем, что у страхового сектора в целом достаточный запас прочности", - ответила она на вопрос, рассматриваются ли какие-то меры поддержки страховых компаний и РНПК на фоне атак на склады маркетплейсов и роста страховых выплат.

"Страховщики у нас осуществляют страхование, Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) осуществляет перестрахование имущества и от рисков терроризма, и от рисков атак беспилотников. В рамках перестрахования происходит перераспределение рисков от страховщиков к РНПК. Да, есть рост выплат, но и у страховых компаний, и у РНПК достаточно ресурсов, чтобы осуществлять выплаты, оставаться финансово устойчивыми", - заявила Набиуллина.

"Как я уже сказала, запасов капиталов страховых компаний сейчас достаточно", - добавила глава ЦБ РФ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина РНПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

OFAC продлило лицензию для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" до 22 августа

В США ЦОДы будут потреблять 20% электроэнергии в 2035 году

 В США ЦОДы будут потреблять 20% электроэнергии в 2035 году

Набиуллина прокомментировала последствия шоков предложения из-за атак на склады

Набиуллина отметила стабилизацию ситуации на топливном рынке во многих регионах

 Набиуллина отметила стабилизацию ситуации на топливном рынке во многих регионах

Brent подешевела до $97,91 за баррель

РСПП исключил возможность достичь инфляции в 4% в ближайшее время

ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6-7% с 4,5-5,5%

 ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6-7% с 4,5-5,5%

ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%

 ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%

ЦБ связал проинфляционные риски с временным выбытием производственных мощностей

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

 Банк России снизил ключевую ставку до 14%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3318 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10723 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов