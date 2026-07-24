ЦБ не рассматривает меры поддержки страховых компаний из-за атак на склады маркетплейсов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Страховой сектор обладает достаточным запасом прочности и ресурсов, сейчас страховые выплаты растут на фоне ударов БПЛА по складам маркетплейсов, но дополнительных мер поддержки страховым компаниям и Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) не требуется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он снизил ключевую ставку с 14,25% до 14,0%.

"Нет, меры поддержки мы не рассматриваем, потому что считаем, что у страхового сектора в целом достаточный запас прочности", - ответила она на вопрос, рассматриваются ли какие-то меры поддержки страховых компаний и РНПК на фоне атак на склады маркетплейсов и роста страховых выплат.

"Страховщики у нас осуществляют страхование, Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) осуществляет перестрахование имущества и от рисков терроризма, и от рисков атак беспилотников. В рамках перестрахования происходит перераспределение рисков от страховщиков к РНПК. Да, есть рост выплат, но и у страховых компаний, и у РНПК достаточно ресурсов, чтобы осуществлять выплаты, оставаться финансово устойчивыми", - заявила Набиуллина.

"Как я уже сказала, запасов капиталов страховых компаний сейчас достаточно", - добавила глава ЦБ РФ.