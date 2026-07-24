ИКАР прогнозирует сбор зерна в России в 2026 году в 139 млн тонн

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В России сбор зерна в 2026 году может снизиться до 139 млн тонн со 141,2 млн тонн год назад, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

"Производство зерна в РФ на нынешний момент мы оцениваем в 139 млн тонн. Возможно, что это некий перебор и нам придется делать в ближайшее время очередную "усушку и утруску". Это пониже, чем в прошлом году, но тем не менее это вполне добротный урожай", - заявил генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько на летней конференции "Где маржа - 2026".

По его словам, такой урожай позволяет рассчитывать на экспортный потенциал в 2026/27 сельхозгоду (июль-июнь) в 58,5 млн тонн. Он может быть и больше, но ситуация на внешних рынках создает вероятность того, что часть экспортного потенциала может "уйти в запасы", отметил он.

По оценке ИКАР, в прошлом сельхозгоду экспорт зерна составил 60,9 млн тонн.

Сбор пшеницы в этом году Рылько оценивает в 90 млн тонн против 91,1 млн тонн в прошлом. "В целом вполне хороший урожай прогнозируется по югу. Есть вероятность того, что в Ставрополье будет превзойден прошлогодний урожай и край может выдать очередную рекордную валовку. Возможно восстановление урожая в Ростовской области, центр - хорошо, - уточнил он. - Все это приведет, скорее всего, к тому, что 90 млн тонн пшеницы - текущая оценка. Может, мы чересчур оптимистичны, может тот удар, который мы видим в некоторых регионах Сибири, будет гораздо сильнее. Но пока у нас оценка 90 млн тонн, это дает экспортный потенциал в 44,5 млн тонн. Он может быть и 46 млн тонн, если не будет тех проблем, которые мы сейчас видим с рынком".

В 2025 году Россия собрала 91,1 млн тонн пшеницы. Экспорт этого зерна, по оценке ИКАР, в 2025/26 сельхозгоду составил 46,2 млн тонн.

Согласно презентации ИКАР, сбор ячменя в этом году может составить 19 млн тонн против 19,7 млн тонн в прошлом году, экспортный потенциал - 5 млн тонн против 5,7 млн тонн. Урожай кукурузы ИКАР оценивает в 16 млн тонн против 14,6 млн тонн годом ранее, экспортный потенциал - в 4,5 млн тонн против 5,7 млн тонн. При этом Рылько обратил внимание на то, что площадь сева кукурузы в этом году на Дальнем Востоке выросла на 36% и стала рекордной. "Это не случайно, надеемся, что в этом сезоне откроется "окно возможностей" для экспорта", - сказал он, добавив, что основными экспортными направления могут стать Вьетнам и Филиппины.