В Китае в I полугодии на NEV пришлось 49,4% от общего числа регистраций автомобилей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Китае в первом полугодии было зарегистрировано 5,19 млн новых автомобилей на новых источниках энергии (NEV), на них пришлось 49,4% общего числа регистраций, сообщило Министерство общественной безопасности страны.

Всего было зарегистрировано 10,51 млн новых автомобилей, а также 5,11 млн мотоциклов.

На конец июня в стране насчитывалось 476 млн автотранспортных средств, включая 371 млн автомобилей. Общее число NEV на дорогах составляло 48,97 млн, или 13,2% всего парка машин. Среди NEV 33,675 млн были автомобилями, работающими только на электродвигателе.

Количество лицензированных водителей транспортных средств достигло 567 млн человек, из которых 533 млн имели права на управление автомобилями. В январе-июне права впервые получили 13,04 млн человек, что на 3,7% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

По данным министерства, в 105 китайских городах автопарк на конец июня превышал 1 млн единиц (против 101 города годом ранее). В том числе в 47 городах было более 2 млн машин, в 27 городах - более 3 млн.

В Пекине, Чэнду и Чунцине показатель был выше 6 млн автомобилей, а в Шанхае, Сучжоу, Чжэнчжоу, Сиане, Ханчжоу и Ухане - более 5 млн.