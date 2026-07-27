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Dow Jones и S&P 500 завершили торги в пятницу в плюсе, Nasdaq снизился

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq Composite снизился вслед за котировками акций чипмейкеров.

Трейдеры оценивали информацию о новых пошлинах на импорт в США, новости о ситуации на Ближнем Востоке и корпоративные отчетности.

Вашингтон объявил о введении с пятницы пошлин на импорт в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 стран, объяснив это решение тем, что торговые партнеры США не смогли решить проблему принудительного труда в цепочках поставок их продукции.

Суммарно меры затронут 99,4% американского импорта и будут применяться к крупнейшим торговым партнерам Вашингтона. Новые пошлины пришли на смену введенной президентом США Дональдом Трампом временной глобальной ставке в 10%, срок которой как раз истек в пятницу.

"Новые тарифы Трампа вызвали меньший шок, чем предыдущие, - отметил старший экономический стратег Annex Wealth Management Брайан Джейкобсен. - Они не стали сюрпризом, оказались меньше первого пакета пошлин и содержат важные исключения, смягчающие прямое влияние на потребительские цены".

Внимание рынка постепенно переключается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 28-29 июля. Участники рынка оценивают вероятность подъема ключевой процентной ставки на этом заседании в 34,2% против 12,8% неделей ранее, по данным FedWatch.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones в пятницу оказались акции Salesforce Inc. (+4,3%), International Business Machines Corp. (+3,7%), Apple Inc. (+3,5%), Travelers Cos. Inc. (+2,9%).

Наибольшее снижение показали бумаги American Express Co. (-4,3%), хотя отчетность компании за второй квартал была лучше ожиданий рынка. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт увеличил квартальную чистую прибыль на 8%, выручку - на 10%, оба показателя превзошли прогнозы.

Среди компаний индекса Dow Jones заметно подешевели также акции Honeywell International Inc. (-1,3%), Goldman Sachs Group Inc. (-1,3%), UnitedHealth Group Inc. (-0,7%).

Капитализация SLB подскочила на 11%. Американская нефтесервисная компания, ранее известная как Schlumberger, в апреле-июне снизила чистую прибыль на 22% и увеличила выручку на 5%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Акции американского оператора связи Verizon Communications подорожали на 5,8%. Компания сократила чистую прибыль во втором квартале на 23,3%, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы.

Рыночная стоимость Intel Corp. упала на 7,9%, несмотря на сильную отчетность производителя полупроводниковых компонентов за второй квартал. Темпы роста выручки Intel в минувшем квартале составили 25%, а прогнозы компании на текущий квартал оказались существенно лучше ожиданий рынка.

Трейдеры, однако, обеспокоены продолжающимся ростом капиталовложений ИТ-компаний. Intel повысила прогноз капиталовложений на текущий год до более $20 млрд с ожидавшихся ранее $18 млрд, отметив, что в следующем году инвестиции будут еще "существенно выше".

Акции других американских чипмейкеров также снизились по итогам торгов в пятницу, в том числе, Micron Technology - на 7%, Advanced Micro Devices - на 3,3%, Broadcom - на 2,7%, Nvidia Corp. - на 0,9%.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу вырос на 0,46% - до 51947,25 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,05% - до 7411,98 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,64%, составив 24975,82 пункта.

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