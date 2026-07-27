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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник не демонстрирует ярко выраженной динамики на фоне влияния противоположных факторов, в том числе дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ на июльском заседании, с одной стороны, и активно падающих второй день подряд мировых цен на нефть, с другой стороны.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2165,14 пункта (-0,02%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 4,9%. Лидерами снижения выступают ценные бумаги нефтегазовых компаний на фоне заметного падения мировых цен на нефть.

Подорожали акции "Полюса" (+2,2%), "Интер РАО" (+2,1%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+1,7%), "МТС" (+1,6%), МКПАО "Хэдхантер" (+1,4%), "ММК" (+1%), "Норникеля" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,8%), Сбербанка (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "префы" Сбербанка (+0,8%) и "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции "Роснефти" (-4,9%), "Русала" (-1,8%), "Татнефти" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), МКПАО "ВК" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "Северстали" (-0,4%), "НЛМК" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), МКПАО "Яндекс" (-0,1%).

Центральным событием конца прошлой недели для всех секторов российского финансового рынка стало очередное заседание Банка России, на котором ключевая ставка была снижена на 25 базисных пунктов - до 14% годовых. При этом подавляющее большинство аналитиков ожидали сохранения ставки на уровне 14,25% годовых, отмечая, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка. Реакция рынка акций на решение ЦБ по ставке на этот раз оказалась позитивной - индекс МосБиржи по итогам основных торгов 24 июля вырос почти на 1%.

"Экономика в целом во втором квартале 2026 года росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечается в сообщении регулятора. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 11 сентября.

Мировые цены на нефть 27 июля утром продолжают активно снижаться после заметного падения в конце прошлой недели; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 4,61%, до $92,32 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 4,86%, до $84,97 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq Composite снизился вслед за котировками акций чипмейкеров. Трейдеры оценивали информацию о новых пошлинах на импорт в США, новости о ситуации на Ближнем Востоке и корпоративные отчетности.

Вашингтон объявил о введении с пятницы пошлин на импорт в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 стран, объяснив это решение тем, что торговые партнеры США не смогли решить проблему принудительного труда в цепочках поставок их продукции. Суммарно меры затронут 99,4% американского импорта и будут применяться к крупнейшим торговым партнерам Вашингтона. Новые пошлины пришли на смену введенной президентом США Дональдом Трампом временной глобальной ставке в 10%, срок которой как раз истек в пятницу.

Внимание рынка постепенно переключается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 28-29 июля. Участники рынка оценивают вероятность подъема ключевой процентной ставки на этом заседании в 34,2% против 12,8% неделей ранее, по данным FedWatch.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренный рост (+0,73%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 27 июля.

Вместе с тем на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Гонконга и Австралии подрастают на 0,3-1,1%, в то время как индексы Японии и Южной Кореи снижаются на 0,1-0,5%.

Московская биржа открытие торгов IMOEX2
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