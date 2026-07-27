Роснедра получили 5,5 тыс. заявок на участки россыпного золота перед отменой "заявительного принципа"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Количество заявок на участки углеводородов и россыпного золота в рамках "заявительного принципа" выросло после объявления о предстоящем сворачивании механизма с 1 сентября, сообщил "Интерфаксу" глава Роснедр Олег Казанов.

"После того, как в конце 2025 года отмена заявительного принципа стала публичной информацией, Роснедра получили около 5500 заявок на россыпное золото и 125 заявок на углеводороды. В отношении заявок на углеводородные лицензии Красноярский край - абсолютный лидер, здесь их более 100", - сказал он.

Рост количества обращений в основном касается золотоносных участков: "Если в 2023-2024 годах мы имели около 1,5 тысяч заявок на россыпное золото, то за 2025 год уже почти 3,5 тысячи, а первое полугодие 2026-го - свыше 2 тысяч. По углеводородам ситуация более спокойная - идет поступление заявок на уровне, характерном для предшествующих лет".

Глава Роснедр подчеркнул, что 1 сентября - дата отсечения, после которой агентство перестанет не только принимать заявки на изучение участков золота и УВС в рамках "заявительного принципа", но и выдавать лицензии по уже поданным запросам: "Новая редакция широко известного "802-го приказа", регулирующего выдачу заявительных лицензий, не предусматривает переходных положений о продолжении обработки заявок, поступивших до 1 сентября 2026 года".

Казанов отметил, что с начала действия заявительного принципа на участки углеводородного сырья было подано 875 заявок. Больше всего недропользователи интересовались объектами в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. По подсчетам "Интерфакса" на основе данных Минприроды, с 2017 года в рамках механизма на данный момент выдано 265 лицензий на геологическое изучение участков УВС, из них 159 - на объекты в Красноярском крае.

"Что касается россыпного золота, статистика заявок ожидаемо повторяет географию добычи и предшествующего лицензирования: примерно четверть заявок приходится на Якутию, по 15% - на Забайкалье и Хабаровский край, по 5-7% - на Бурятию, Магаданскую область и Красноярский край", - добавил глава Роснедр.

Ранее Роснедра сообщили, что с 1 сентября 2026 года возможность получать лицензии на поиск углеводородного сырья и россыпного золота по заявительному принципу будет упразднена. "С появления заявительного принципа на УВС прошло девять лет. Однако объемы геологоразведочных работ на таких лицензиях крайне малы, не было открыто ни одного месторождения, что говорит о низкой эффективности данного механизма применительно к УВС", - пояснили тогда в агентстве.

Про упразднение аналогичного механизма выдачи лицензий на участки с россыпным золотом Роснедра поясняли, что действующие 7500 лицензий плохо администрируются и реализуются. Главные проблемы заявительного принципа в отношении участков с россыпным золотом - "законтурная добыча запасов" (добыча золота, запасы которого не учтены госэкспертизой на балансе участка) и нерациональное использование недр.