Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник возобновил снижение в условиях сохраняющей геополитической напряженности из-за конфликта РФ-Украина, а также на фоне падающей нефти (сентябрьский фьючерс на нефть Brent откатился ниже $90 за баррель) на фоне локального затишья на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2156,66 пункта (-0,4%), индекс РТС - 870,68 пункта (-0,4%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Роснефти" (-4,8%), "Татнефти" (-3,2%), "ЛУКОЙЛа" (-2,8%), "НОВАТЭКа" (-2,4%), но выросли акции МКПАО "Озон" (+7,4%), Совкомбанка (+4,2%), "ММК" (+4,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 июля, составляет 78,0308 руб. (-37,41 копейки).

Подешевели также акции "Русала" (-1,8%), "Газпрома" (-1,6%), "Московской биржи" (-0,7%), ВТБ (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%).

Подорожали акции MDMG (+4,1%), ПАО "Группа Позитив" (+3,4%), "АЛРОСА" (+3%), "Полюса" (+2,9%), "МТС" (+2,8%), "ИКС 5" (+2,8%), "Интер РАО" (+2,4%), МКБ (+2,4%), "Ростелекома" (+2,3%), "Транснефти" (+2,2%), "НЛМК" (+1,9%), "Т-Технологии" (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "ВК" (+0,3%).

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечается в сообщении регулятора. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 11 сентября.

Реакция Москвы на возможные новые предложения и формулы по украинскому урегулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Это еще нужно узнать. Мы знаем, что Зеленский будет общаться в Америке с американцами", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Москва сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками. "Ну и со временем, наверное, какие-то формулы, предложения будут озвучены. Дальше все будет зависеть от того, насколько это соответствует нашим интересам", - заявил Песков.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, ЦБ после снижения ставки заявил, что в дальнейшем ее снижать придется медленнее, чем планировалось ранее, также регулятор повысил прогноз по ставке на 2027 год.

Стабилизация на внутреннем топливном рынке может привести к снижению инфляционных ожиданий, однако Банк России сохраняет прогноз по устойчивой инфляции вблизи текущих уровней во втором полугодии.

Индекс МосБиржи в рамках коррекционного отскока может встретить сопротивление в районе 2230 пунктов, а если тренд закрепится - то в области 2370 пунктов. Однако все еще существует риск коррекции к значениям ниже 2000 пунктов, в условиях возобновления снижения нефти, считает аналитик.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, для индексов Мосбиржи и РТС важными краткосрочными сопротивлениями выступают уровни 2190 и 880 пунктов соответственно. ЦБ РФ сохраняет жесткий и осторожный тон, оценивая дальнейшую ДКП. Развитие краткосрочного роста акций в РФ остается под вопросом, а на текущей неделе рынок будет ждать новостей по возможным американским санкциям и финансовых результатов ряда крупнейших эмитентов за I полугодие 2026 года.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что падение нефти может прервать отскок в российских акциях.

В минувшую пятницу Банк России сумел удивить, вопреки консенсус-прогнозу снизив ставку на 0,25 п.п. Это придало силы отечественным "быкам" и позволило рынку завершить самый длительный в российской истории 19-недельный период падения. Тем не менее, итоги заседания совета директоров по ставке все же скорее негативны для рынка: теперь регулятор ожидает, что средняя ставка в 2027 году составит 10,5-12,5%, а не ранее предполагаемые 8,0-10,0%. То есть затраты бизнеса на обслуживание долгов по-прежнему будут высокими, а риски убытков и отдельных банкротств наиболее закредитованных эмитентов повышаются. С большой вероятностью в 2027 год рынок войдет со ставкой 13,75%, причем снижена она будет лишь 18 декабря, на последнем в этом году заседании ЦБ.

В понедельник нефть продолжает падать, хотя причины этому не очевидны: Ормузский пролив остается закрытым, а США и Иран не подают признаков готовности сесть за стол переговоров. Вслед за нефтью снижаются акции отечественной нефтянки, которые оказывают давление на весь рынок. В целом, время для инвестиционных покупок еще не пришло, индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы уйти на какое-то время ниже 2000 пунктов, считает Зацепин.

В США в прошлую пятницу выросли индексы акций Dow Jones (+0,5%) и S&P 500 (+0,1%), но просел Nasdaq (-0,6%) вслед за котировками акций чипмейкеров. Трейдеры оценивали информацию о новых пошлинах на импорт в США, новости о ситуации на Ближнем Востоке и корпоративные отчетности.

Вашингтон объявил о введении с пятницы пошлин на импорт в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 стран, объяснив это решение тем, что торговые партнеры США не смогли решить проблему принудительного труда в цепочках поставок их продукции.

Суммарно меры затронут 99,4% американского импорта и будут применяться к крупнейшим торговым партнерам Вашингтона. Новые пошлины пришли на смену введенной президентом США Дональдом Трампом временной глобальной ставке в 10%, срок которой как раз истек в пятницу.

Внимание рынка постепенно переключается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 28-29 июля. Участники рынка оценивают вероятность подъема ключевой процентной ставки на этом заседании в 34,2% против 12,8% неделей ранее, по данным FedWatch.

В Азии в понедельник наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,8-1,6%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены падают благодаря появившимся надеждам на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке после приостановки США и Ираном взаимных ударов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $89,88 за баррель (-7,1% и -3,9% в пятницу), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $83,41 за баррель (-6,6% и -3,1% в пятницу).

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер рекомендовал американскому президенту Дональду Трампу прекратить удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, поскольку они достигли предела своей эффективности, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

По их словам, рекомендация Купера вместе с другими советниками повлияла на решение Трампа в пятницу приостановить американские удары по Ирану.

Представители Вашингтона проводят контакты с Тегераном, однако успех переговоров не гарантирован, заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Несмотря на прекращение взаимных атак США и Ираном, в минувшие выходные менее чем 10 танкеров прошли через Ормузский пролив, свидетельствуют данные Kpler. Кроме того, интенсивность движения судов через Баб-эль-Мандебский пролив сократилась после того, как танкеры с саудовской нефтью подверглись атаке со стороны йеменских хуситов.

По итогам прошлой недели Brent подорожала почти на 10%, WTI - на 9%.