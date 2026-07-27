Рубль утром снижается к юаню на фоне заметно падающей второй день подряд нефти

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль снижается на фоне заметно падающих второй день подряд мировых цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,522 руб. (+4,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,95 коп. выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть резко снижаются в понедельник благодаря появившимся надеждам на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке после приостановки США и Ираном взаимных ударов. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве составила $90,17 за баррель, что на 6,83% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу они подешевели на 3,88% до $96,78 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 6,42% до $83,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 3,12% до $89,31 за баррель, максимума с 4 июня.

По итогам прошлой недели Brent подорожала почти на 10%, WTI - на 9%.

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер рекомендовал американскому президенту Дональду Трампу прекратить удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, поскольку они достигли предела своей эффективности, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники. По их словам, рекомендация Купера вместе с другими советниками повлияла на решение Трампа в пятницу приостановить американские удары по Ирану.

"Президент Трамп попросил военное командование не наносить удары по Ирану в пятницу. Это произошло после почти двух недель непрерывных ударов", - говорится в статье. Портал отмечает, что такой шаг, "с одной стороны, отражает желание Трампа дать больше шансов дипломатическому урегулированию, а с другой - показывает, что удары США в их нынешнем масштабе достигли пика в том, что касается эффективности".

Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, передают иранские СМИ. "Поскольку наша стратегия, по сути, носит ответный характер, мы также приостановили наши ответные операции", - заявил Акраминия. При этом он указал, что "стратегия США неясна даже для собственных чиновников страны. Это очевидно из заявлений американских представителей, особенно президента США, а также из действий Центрального командования США".

Центральным событием конца прошлой недели для всех секторов российского финансового рынка стало очередное заседание Банка России, на котором ключевая ставка была снижена на 25 базисных пунктов - до 14% годовых. Подавляющее большинство аналитиков ожидали сохранения ставки на уровне 14,25% годовых, отмечая, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка. Реакция внутреннего долгового рынка на решение ЦБ по ставке на этот раз оказалась позитивной - цены рублевых облигаций продемонстрировали в пятницу умеренный рост.

"Экономика в целом во втором квартале 2026 года росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечается в сообщении регулятора. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 11 сентября.

Прогнозный диапазон для пары доллар/рубль на текущую неделю составляет 77-79 руб./$1, для пары евро/рубль - 88-90 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Решение ЦБ РФ снизить ставку на очередные 25 базисных пунктов пусть и удивило рынок, но вкупе с сохранением жесткого сигнала говорит о том, что высокая ставка с нами надолго и остается фактором поддержки нацвалюты. Кроме того, на стороне рубля будет играть наращивание продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов к концу июля", - отмечает Тимошенко.