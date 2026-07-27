Меры по росту экономики в условиях снижения нефтедобычи изучают в Казахстане

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Заседание штаба по обеспечению экономического роста под председательством вице-премьера - министра нацэкономики Серика Жумангарина состоялось в Астане, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики.

"Основное внимание участники заседания уделили развитию отраслей ненефтяного сектора, которые в условиях временного снижения объемов нефтедобычи остаются ключевыми драйверами роста экономики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства в понедельник.

По данным ведомства, на сегодняшний день драйверами роста остаются сферы строительства, обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт и сельское хозяйство.

В транспортной отрасли отмечено, что при общем увеличении объемов перевозок темпы роста сдерживаются снижением транспортировки нефти и газа.

В этой связи Жумангарин поручил максимально использовать транзитный потенциал страны, прежде всего, на железнодорожном и автомобильном направлениях.

Для обеспечения экономического роста вице-премьер поручил реализовывать качественные проекты, обеспечивающие долгосрочный экономический эффект и предусмотренные системой региональных стандартов.

"Это объекты здравоохранения и социальной сферы, уделяя особое внимание мостам, переходам, ключевым транспортным магистралям и объектам энергетики, финансируемым за счет республиканского бюджета. Страна большая и продолжает активно развиваться, поэтому объем реализуемых проектов должен ежегодно увеличиваться", - отметил вице-премьер, слова которого приведены в сообщении.

По данным Минэнерго Казахстана, добыча нефти в республике в первом полугодии снижена на 8,4%, до 45,7 млн тонн. Отмечалось, что снижение показателей нефтегазовой отрасли связано с "ситуацией на КТК и Тенгизе".

23 июля Казахстану также пришлось снизить уровень добычи нефти из-за приостановки погрузочных работ на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в связи с ударами беспилотников по танкерам.