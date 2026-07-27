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Центробанк сохранил надбавку к коэффициентам риска по кредитам крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не пересматривал значение надбавки к коэффициентам риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой, говорится в сообщении регулятора.

Макропруденциальная надбавка на прирост кредитных требований банков к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой с 1 марта 2026 года составляет 100%.

"В будущем Банк России может продолжить повышение надбавки, если риски банков по требованиям к таким компаниям будут нарастать", - отмечает ЦБ.

Кредитование крупных компаний с повышенной долговой нагрузкой в течение марта-мая 2026 года росло медленнее, чем задолженность корпоративного сектора в целом (+2,1% против +3,8% соответственно). Банки на 1 июля 2026 года сформировали макропруденциальный буфер капитала в размере 74 млрд рублей.

ЦБ также не пересматривал макропруденциальные надбавки по корпоративным кредитам в иностранной валюте. Доля корпоративных кредитов и облигаций в валюте (с исключением влияния курсовой переоценки) за II квартал 2026 года снизилась на 0,8 процентного пункта (п.п.), до 11,8%. "В настоящий момент отсутствует необходимость создавать стимулы к девалютизации кредитного портфеля, так как кредиты в иностранной валюте в основном берут компании-экспортеры, которые обладают достаточной валютной выручкой для исполнения обязательств", - отмечает ЦБ.

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