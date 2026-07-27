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ЦБ сохранил антициклическую надбавку к достаточности капитала банков на уровне 0,5%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки к достаточности капитала банков, она сохранена на уровне 0,5%, действующем с 1 июля 2025 года, говорится в сообщении ЦБ.

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование этого инструмента направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.

"Несмотря на ускорение темпов роста кредитования в отдельных сегментах, признаков кредитного перегрева не наблюдается. По оценке Банка России, банковский сектор обладает достаточным запасом капитала для поддержки устойчивого финансирования экономики в 2026-2028 годах с учетом уже принятых решений по макропруденциальным инструментам и планового повышения микропруденциальных надбавок к нормативам достаточности капитала", - говорится в сообщении ЦБ.

Достаточность капитала банков на 1 июля 2026 года в целом по банковскому сектору составила 14,1% (13,2% на 1 января 2026 года после 12,5% на 1 января 2025 года).

В связи с этим значение национальной антициклической надбавки не пересматривалось, отмечает регулятор.

Ранее на фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования ЦБ принял решение ввести антициклическую надбавку на уровне 0,25% с 1 февраля 2025 года и повысить ее до 0,5% с 1 июля. По оценке регулятора, это позволит банкам накопить буфер капитала в размере 800 млрд рублей.

Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску.

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