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Somon Air получила первый самолет Boeing-737-8 MAX

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Таджикская национальная авиакомпания Somon Air приняла первый новый самолет Boeing-737-8 MAX, сообщает Агентство гражданской авиации при правительстве Таджикистана.

Новый самолет назван в честь ученого, философа и известного средневекового врача Абу али ибн Сины (Авиценны).

Ранее авиакомпания сообщала, что в июле-августе она должна получить два новых Boeing-737 MAX 8. До этого авиапарк компании включал шесть самолетов Boeing-737 Next-Generation.

В ноябре 2025 года Boeing и Somon Air объявили, что национальный авиаперевозчик Таджикистана принял решение разместить свой самый крупный в истории заказ на 14 самолетов. Авиакомпания заказала широкофюзеляжные самолеты 787-9 и до 10 узкофюзеляжных самолетов 737-8.

После поступления широкофюзеляжных самолетов Somon Air планирует запустить межконтинентальные маршруты из Душанбе. Самолеты 737-8 станут основой маршрутной сети перевозчика на короткие и средние расстояния.

Somon Air основана в 2008 году, базируется в Душанбе. Авиакомпания выполняет регулярные пассажирские и чартерные рейсы по направлениям в Европу, Азию и на Ближний Восток. Флот авиакомпании полностью состоит из самолетов Boeing 737.

Boeing Таджикистан Somon Air Авиценна
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