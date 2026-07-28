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Во Франции в июле индекс потребдоверия вырос до 86 пунктов, лучше прогноза

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия во Франции в июле повысился до 86 пунктов с июньских 84, обновив максимум с марта, по данным национального статистического управления Insee.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста показателя до 85 пунктов.

В мае, на фоне военных действий на Ближнем Востоке и скачка цен на нефть, индикатор падал до трехлетнего минимума, после чего началось постепенное восстановление.

Оценка домохозяйствами своего текущего финансового положения в июле повысилась до минус 26 с минус 28 пунктов, ожидания от будущего финансового положения - до минус 14 с минус 16 пунктов. Индикатор, показывающий готовность к крупным покупкам, вырос до минус 36 с минус 38 пунктов.

Подындекс, оценивающий прошлую инфляцию, опустился до 17 с 22 пунктов, подындекс инфляционных ожиданий упал до минус 33 с минус 15 пунктов.

Insee Франция
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