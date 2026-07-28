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Нацбанк Киргизии заявил о стабильности банковского сектора, несмотря на санкции

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Национальный банк Киргизии сообщает о стабильной ситуации в секторе, несмотря на введение санкций в отношении ЭкоИсламикБанка.

"В настоящее время банковский сектор стабилен, адекватно капитализирован и обладает достаточной ликвидностью и устойчивостью к различным рискам внешнего характера", - говорится в сообщении.

Коммерческие банки страны работают штатно и предоставляют банковские услуги клиентам на непрерывной основе.

"Национальный банк продолжит осуществлять постоянный мониторинг ситуации, и при необходимости будут проводиться соответствующие мероприятия, направленные на минимизацию возможного влияния санкций на финансовую систему страны", - отметил регулятор.

Евросоюз запретил операции с киргизским ЭкоИсламикБанком, который попал под 21-й пакет санкций против России. Ограничения вступят в силу 13 августа. Санкции были введены из-за использования ЭкоИсламикБанком системы передачи финансовых сообщений якобы для помощи России обходить наложенные запреты.

Ранее под санкции ЕС попали банк Толубай, Евразийский сберегательный банк, Керемет банк и "Капитал банк Центральной Азии". ЕС запретил им любые транзакции с европейскими контрагентами и доступ к международным платежным системам.

Евросоюз Киргизия Нацбанк Киргизии Экоисламикбанк
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