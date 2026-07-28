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Johnson & Johnson заплатит $5,5 млрд за урегулирование связанных с тальком исков

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson достиг соглашения об урегулировании оставшихся судебных претензий к компании, связанных с использованием талька в её продукции.

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Как говорится в пресс-релизе, соглашение заключено с юрфирмами, представляющими интересы истцов. Johnson & Johnson согласилась заплатить в общей сложности $5,5 млрд. Договоренность вступит в силу, если её одобрят не менее 95% остающихся истцов.

J&J прекратила продажу продуктов с тальком в США и Канаде в 2020 году после исков потребителей, обвинявших компанию в том, что в тальке могут встречаться следы асбеста, известного канцерогена. Количество исков оценивается примерно в 80 тыс.

Акции J&J дорожают на 2,6% в ходе предварительных торгов во вторник.

Johnson & Johnson
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