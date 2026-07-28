Иностранные инвестиции в Таджикистан в I квартале выросли на 23%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Приток иностранных инвестиций в экономику Таджикистана в первом квартале составил $1,9 млрд, увеличившись на 23,2% в годовом исчислении, сообщил председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Султон Рахимзода. Об этом сообщает агентство "Ховар".

"Из этой суммы объем прямых инвестиций составил $187,7 млн, что на $70,6 млн, или 60,3%, больше, чем годом ранее", - сказал он.

Таким образом, доля прямых инвестиций в общем объеме привлеченных иностранных инвестиций составила менее 10%.

С начала года с иностранными инвесторами подписано шесть соглашений на общую сумму $1,46 млрд.

В 2025 году Таджикистан привлек $6,92 млрд иностранных инвестиций, что на 35% больше, чем в 2024 году.