РФ в I полугодии увеличила экспорт продукции АПК в Тунис в 1,4 раза до более 310 тыс. т

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - РФ в первом полугодии 2026 года экспортировала в Тунис более 310 тыс. тонн продукции АПК, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Экспортная выручка увеличилась почти в 1,8 раза до более $114 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Наибольшая выручка - свыше $59 млн получена от экспорта пшеницы. Рапсового масла было отгружено почти на $33 млн, ячменя - на $13 млн, соевого масла - на $7 млн, подсолнечного - более чем на $1 млн.

Центр обращает внимание на то, что экспортная выручка в первом полугодии - второй показатель после рекорда первого полугодия 2024 года, когда в Тунис было отгружено агропродукции на $130 млн.

В "Агроэкспорте" также сообщили, что в Тунисе находится представитель Минсельхоза РФ (сельхозатташе), ключевой целью работы которого является развитие экспорта российской продукции АПК.