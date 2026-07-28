Brent подешевела до $86,32 за баррель

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть продолжается днем во вторник за счет надежд на окончание конфликта на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:18 по московскому времени дешевеют на $2,04 (2,31%), до $86,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $1,83 (2,22%), до $80,78 за баррель.

Накануне Brent рухнула в цене на 8,7%, WTI - на 7,5% на сообщениях, что американские вооруженные силы прекратили нанесение ночных ударов по Ирану. Такое решение было принято президентом США Дональдом Трампом, чтобы еще раз попытаться урегулировать конфликт дипломатическими методами, заявил в интервью Fox News постпред США при ООН Майк Уолтц.

Участники рынка надеются, что возобновление переговоров позволит восстановить судоходство по Ормузскому проливу, через который проходит около 20% всех мировых поставок нефти.

В понедельник через пролив прошли всего четыре судна, по данным Kpler. В то же время около 25 груженых сырьевыми товарами судов накануне миновали Баб-эль-Мандебский пролив, включая несколько танкеров с российской нефтью, говорится в сообщении аналитической компании.

Переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам источников, страны продолжают переговоры после того, как их официальные лица встретились в Тегеране в минувшие выходные. Один из собеседников агентства уточнил, что одно из предложений состоит в том, чтобы вновь открыть так называемый средний коридор для прохода судов через пролив.

"Движение судов через Ормузский пролив остается ограниченным, но рынок надеется, что ситуация улучшится в результате новых переговоров", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.