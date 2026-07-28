Поиск

Brent подешевела до $86,32 за баррель

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть продолжается днем во вторник за счет надежд на окончание конфликта на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:18 по московскому времени дешевеют на $2,04 (2,31%), до $86,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $1,83 (2,22%), до $80,78 за баррель.

Накануне Brent рухнула в цене на 8,7%, WTI - на 7,5% на сообщениях, что американские вооруженные силы прекратили нанесение ночных ударов по Ирану. Такое решение было принято президентом США Дональдом Трампом, чтобы еще раз попытаться урегулировать конфликт дипломатическими методами, заявил в интервью Fox News постпред США при ООН Майк Уолтц.

Участники рынка надеются, что возобновление переговоров позволит восстановить судоходство по Ормузскому проливу, через который проходит около 20% всех мировых поставок нефти.

В понедельник через пролив прошли всего четыре судна, по данным Kpler. В то же время около 25 груженых сырьевыми товарами судов накануне миновали Баб-эль-Мандебский пролив, включая несколько танкеров с российской нефтью, говорится в сообщении аналитической компании.

Переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам источников, страны продолжают переговоры после того, как их официальные лица встретились в Тегеране в минувшие выходные. Один из собеседников агентства уточнил, что одно из предложений состоит в том, чтобы вновь открыть так называемый средний коридор для прохода судов через пролив.

"Движение судов через Ормузский пролив остается ограниченным, но рынок надеется, что ситуация улучшится в результате новых переговоров", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Brent WTI Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росавиация сможет использовать собранные на ремонт аэродромов средства на исполнение судебных актов

Чистая прибыль головной компании "Газпрома" по РСБУ в I полугодии составила 78 млрд рублей

Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС в части взаимодействия с потребителями и продавцами

 Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС в части взаимодействия с потребителями и продавцами

ВТБ готов рассмотреть различные формы кредитной поддержки Wildberries-Russ, если будет запрос

 ВТБ готов рассмотреть различные формы кредитной поддержки Wildberries-Russ, если будет запрос

ВТБ ждет нормализации с ликвидностью на рынке, устранения положительного спреда RUONIA к КС

ВТБ рассмотрит участие в приватизации НСПК после завершения оценки компании

ФАС отчиталась о возбуждении дел из-за роста цен на частных АЗС

 ФАС отчиталась о возбуждении дел из-за роста цен на частных АЗС

Нефть Brent подешевела до $87,2 за баррель

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник

 Европейские фондовые индексы выросли в понедельник

Банк России определил условия торгов криптовалютами

 Банк России определил условия торгов криптовалютами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10788 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3358 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов