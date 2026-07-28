ВТБ проведет 10-процентную оптимизацию персонала головного офиса

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ВТБ проведет 10-процентную оптимизацию персонала в головном офисе в рамках сокращения административно-управленческих расходов, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов на конференц-звонке с аналитиками.

Он напомнил, что отношение расходов к доходам (Cost/Income Ratio) группы по итогам первого полугодия составило 41,5%. Целевое значение на этот год - менее 40%.

"Мы таргетировали по году меньше 40%, намереваемся этот таргет достичь. Мы только что завершили и переходим к реализации 10-процентной оптимизации персонала в нашем головном офисе, что также нам поможет в достижении годового таргета", - сказал он.

"Мы из-за слабых результатов по финансовым инструментам имеем возросший квартальный cost to income - 44,7% (во II квартале - ИФ), 41,5% в полугодии. Я уже упоминал 10-процентную оптимизацию, которую мы в ФОТ, прежде всего, сейчас завершим, и вы будете видеть результаты этой работы в четвертом квартале", - добавил топ-менеджер.

По словам Пьянова, для прибыли это будет сравнительно нематериальным позитивным эффектом.

"Эти мероприятия находятся в стадии практической реализации. Все подразделения головного офиса отчитались о том, какие штатные единицы будут оптимизированы, какой объем ФОТ будет оптимизирован, мы переходим в стадию реализации. Это не будет массовое сокращение. Это, по сути, будет добровольное расставание с людьми, с которыми мы договоримся о взаимовыгодных условиях расставания. Этот процесс будет завершен до конца года и даст легкий позитивный эффект на прибыль и сильный позитивный эффект на соотношение расходов и доходов", - заявил первый зампред банка.

Он отметил, что административно-управленческие расходы продолжат быть фокусом работы ВТБ в области фонда оплаты труда, содержания сети и удешевления IT-разработки.