ЦБ РФ отметил в июле заметное снижение склонности населения РФ к сбережению

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В июле склонность населения РФ к сбережению заметно снизилась, говорится в комментарии Банка России по итогам проведенного опроса "инФОМ".

Так, доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, составила 47,9% (снижение на 6,5 процентного пункта (п.п.) месяц к месяцу; сокращение на 3,1 п.п. год к году). "Это минимальное значение с марта 2015 года", - отмечает ЦБ.

Доля участников опроса, предпочитающих тратить, в июле выросла до 32,7% (+4,1 п.п. м/м; +1,9 п.п. г/г).

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения в июле выросли до 14,7% с 12,4%, оценка наблюдаемой инфляции - до 15,1% с 14,2%. По данным опроса "инФОМ", обеспокоенность респондентов ростом цен на большинство отдельных товаров и услуг, входящих в опросную анкету, в июле увеличилась. В числе наиболее подорожавших товаров и услуг стали чаще упоминаться бензин (самый заметный рост частоты упоминаний), жилищно-коммунальные и медицинские услуги, отмечает ЦБ.