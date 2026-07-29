Рынки акций Европы не показали единой динамики во вторник

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги вторника разнонаправленными изменениями.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,35% - до 646,89 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,83%, германский DAX - 0,41%, французский CAC 40 - 0,63%. Итальянский FTSE MIB потерял 0,69%, испанский IBEX 35 - 0,07%.

Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивали статданные и новости компаний.

Поддержку настроениям на рынках оказывали признаки разрядки в ближневосточном регионе. США с минувших выходных воздерживаются от нанесения ударов по Ирану. Такое решение было принято американским президентом Дональдом Трампом, чтобы еще раз попытаться урегулировать конфликт дипломатическими методами, заявил в интервью Fox News постпред США при ООН Майк Уолтц.

Цены на нефть продолжают снижение, охлаждая опасения по поводу ускорения инфляции, а также оказывая давление на котировки акций нефтедобывающих компаний. Акции BP Plc подешевели на 1,6%, Shell - на 1,3%, TotalEnergies - на 0,8%.

Как показали опубликованные во вторник данные, индекс потребительского доверия во Франции в июле составил 86 пунктов против июньских 84 пунктов, обновив максимум с марта. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста показателя до 85 пунктов.

Безработица в Испании во втором квартале упала до 9,87% с 10,83% кварталом ранее. Розничные продажи в этой стране в июне увеличились на 0,3% относительно мая и на 0,5% к июню 2025 года.

Лидером подъема в Stoxx 600 стал германский разработчик ИТ-решений Bechtle (+14,8%), обнародовавший сильные предварительные результаты за второй квартал и существенно улучшивший годовые прогнозы выручки и доналоговой прибыли.

Акции Unilever подорожали на 8%. Один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса умеренно сократил чистую прибыль в первом полугодии, при этом рост продаж в органическом выражении во втором квартале превзошел ожидания рынка.

Капитализация швейцарского концерна Sulzer увеличилась на 7,6% после раскрытия его полугодовой отчетности.

Рыночная стоимость французского оператора связи Orange повысилась на 4,6%. Компания улучшила годовые прогнозы после роста выручки во втором квартале на 9,2%.

Бумаги британской фармкомпании GSK (бывшая GlaxoSmithKline) поднялись в цене на 3,2%. GSK во втором квартале увеличила выручку сильнее оценок экспертов, а также анонсировала программу сокращения расходов, которая, как ожидается, к 2029 году обеспечит ей экономию в 1,9 млрд фунтов в год.

Стоимость акций Safran выросла на 2,9%. Французский поставщик комплектующих для аэрокосмической и оборонной отраслей опубликовал сильную квартальную отчетность и повысил оценки финансовых результатов за текущий год.

Котировки Mercedes-Benz прибавили 2,9%. Германский автопроизводитель в апреле-июне нарастил прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) на 21,5% относительно того же периода прошлого года, а его чистая прибыль увеличилась на 16,4%.

Другие немецкие автопроизводители также показали позитивную динамику, в том числе BMW AG (+3,6%), Daimler Truck (+3,8%) и Volkswagen (+4,5%).

Самое резкое снижение в сводном индексе продемонстрировали бумаги итальянской нефтесервисной Saipem (-8,9%), ухудшившей прогноз базовой прибыли на 2026 год из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Заметные потери понесли представители полупроводникового сектора: Infineon Technologies (-6,1%), ASM International (-5,3%), BE Semiconductor Industries (-3,6%), STMicroelectronics (-3,1%), ASML Holding (-2,9%).

Производитель потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips и британский банк Barclays Plc сократили капитализацию на 4,8% каждый, несмотря на позитивные квартальные результаты.

Акции LVMH подешевели на 1,4% после разочаровывающей отчетности за первое полугодие.

Рыночная стоимость Michelin уменьшилась на 1,3%. Один из ведущих мировых производителей автомобильных шин в первом полугодии сократил выручку на 3%, при этом показатель оказался хуже ожиданий аналитиков.