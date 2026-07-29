Dow Jones и S&P 500 выросли, Nasdaq завершил торги в минусе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли, тогда как Nasdaq Composite завершил сессию в минусе.

Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагает, что ФРС сохранит ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых по итогам этого заседания.

Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в июле оценивается трейдерами в 30%, шансы на ее подъем в сентябре - более чем в 56%, по данным FedWatch.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Цены на нефть снижались в последние дни после прекращения США и Ираном взаимных ударов, и американский президент Дональд Трамп заявил о "хороших шансах" на заключение сторонами соглашения.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции Sherwin-Williams Co. (+8,3%). Квартальные результаты компании, являющейся крупнейшим мировым производителем красок, превзошли ожидания рынка. Кроме того, Sherwin-Williams улучшила годовые прогнозы.

Бумаги Coca-Cola Co. подорожали на 5%. Производитель безалкогольных напитков повысил прогнозы на текущий год, поскольку его результаты за второй квартал превзошли ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Boeing Co. выросла на 4,8%, несмотря на неоднородную отчетность авиаконцерна за минувший квартал. Boeing резко сократил чистый убыток и умеренно увеличил выручку, при этом скорректированный убыток оказался хуже прогнозов рынка, а выручка - лучше.

Цена акций PayPal Holdings, квартальные результаты которой превзошли прогнозы экспертов, увеличилась на 4%.

Капитализация Apple Inc. в ходе торгов во вторник впервые превысила $5 трлн. Цена акций компании поднималась на 1,8%, до $342,89, что дает Apple капитализацию выше этой отметки. Бумаги, однако, не удержались на этом уровне. По итогам торгов рыночная стоимость Apple увеличилась на 0,9%, не дотянув до $5 трлн.

Бумаги United Parcel Service Inc., квартальная прибыль которой упала вдвое в минувшем квартале, подешевели на 6,6%.

Котировки акций американских чипмейкеров снизились вслед за бумагами азиатских и европейских представителей этого сектора. Капитализация Micron Technology Inc. упала на 8,9%, Intel Corp. - на 5,9%, Advanced Micro Devices Inc. - на 8,2%, Broadcom Inc. - опустилась на 0,6%.

Волатильность торгов акциями чипмейкеров заметно усилилась в этом месяце. Инвесторы все более внимательно оценивают необходимость дальнейшего увеличения корпоративных расходов на ИИ-инфраструктуру. Именно эти инвестиции поддержали значительный рост котировок бумаг производителей полупроводниковых компонентов в прошлом квартале.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник вырос на 1,03% - до 52747,32 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,21% - до 7428,78 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,22%, составив 24876,91 пункта.