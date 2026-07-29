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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,6%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует умеренный рост; лидерами повышения выступают ценные бумаги нефтегазовых компаний на фоне нового скачка мировых цен на нефть из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2204,16 пункта (+0,59%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,7%.

Подорожали акции "Татнефти" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Роснефти" (+1,3%), "ФосАгро" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Газпрома" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), АФК "Система" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), МКПАО "ВК" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,5%) и "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,4%), "Русала" (-0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,4%), "Северстали" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Мировые цены на нефть 29 июля утром возобновили активный рост после коррекционного снижения в предыдущие несколько дней; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 4,3%, до $87,71 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 4,28%, до $82,65 за баррель.

Хуситы во вторник заявили, что нанесли ракетный удар по танкеру, шедшему под флагом Саудовской Аравии, сообщает The National. "Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что по танкеру NCC Ghazal, который проигнорировал предупреждающие сигналы, выпустили баллистические ракеты", - передает издание. Он уточнил, что судно нарушало введенную хуситами блокаду портов Саудовской Аравии и отметил, что в результате обстрела танкер лег на обратный курс. Сари добавил, что хуситы продолжат обеспечивать соблюдение морской блокады королевства.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде для саудовских судов и атаковали два саудовских танкера в Красном море, а позднее сообщили об ударах по объектам компании Saudi Aramco на территории королевства.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе, передает агентство Tasnim. "Три нефтяных танкера, которые продолжали двигаться по небезопасному и незаконному маршруту, игнорируя наши предупреждения, были атакованы и остановлены", - заявили в КСИР. Там подчеркнули, что действия любого судна, "следующего незаконным указаниям США" по прохождению Ормузского пролива, не останутся без ответа.

Кроме того, корпус стражей исламской революции Ирана атаковал американскую базу в Иордании с применением баллистических ракет, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM). "Силы КСИР выпустили несколько баллистических ракет с территории Ирана в попытке внезапного нападения на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке. Все иранские ракеты были успешно перехвачены", - говорится в сообщении. По данным CENTCOM, атака была осуществлена во вторник в 17:45 по времени Восточного побережья США (в 00:45 среды по Москве).

Вооруженные силы США и Саудовской Аравии в свою очередь нанесли удары по поддерживаемым Ираном террористическим целям в Ираке, сообщил CENTCOM. "Силы Центрального командования и вооруженные силы Саудовской Аравии нанесли точечные удары по поддерживаемым Ираном террористам, которые Корпус стражей исламской революции направил для нападения на американские войска и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

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