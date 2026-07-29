Скорр. EBITDA сегмента e-commerce "Яндекса" во II кв. составила 401 млн рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - E-commerce сегмент "Яндекса" (объединяет сервисы "Яндекс Еда", "Яндекс Лавка" и "Яндекс Маркет") впервые вышел на безубыточность по показателю скорректированной EBITDA, которая по итогам II квартала составила 401 млн рублей.

"Компания рассчитывает, что сегмент станет устойчиво безубыточным на горизонте двенадцати месяцев", - сообщил "Яндекс" в среду.

По итогам II квартала 2025 года отрицательная скорр. EBITDA сегмента составляла 10,9 млрд рублей.

Выручка сегмента составила по итогам II квартала 2026 года 123,7 млрд рублей, увеличившись год к году на 20%.

"За последние два года убыток сегмента по скорр. EBITDA снизился более чем на 40% - с 67,2 млрд рублей в 2023 году до 39,6 млрд рублей по итогам 2025 года. За тот же период выручка выросла более чем вдвое", - отмечают в "Яндексе".

Компания указывает, что дальнейший рост сегмента будет связан с развитием "Яндекс Маркета" - за счет укрепления отношений с продавцами, повышения качества сервиса, дальнейшей оптимизации операционных затрат, синергии с подразделением транзакционного ИИ (развивает сценарии покупки товаров и услуг через Алису AI).

При этом "Яндекс" продолжит масштабировать сервисы "Яндекс Еда" и "Яндекс Лавка"

"Лавка", как и ранее, будет развиваться в регионах по франшизе, а "Яндекс Еда" продолжит поддерживать рост доставки из ресторанов и магазинов через улучшение качества сервиса, запуск в новых городах и развитие ритейл-вертикали.

Сегмент "Электронная коммерция" - часть подразделения "Городские сервисы", которое также объединяет сегменты "райдтех" и "доставка". Совокупная выручка "Городских сервисов" во II квартале выросла на 18% - до 215,6 млрд рублей, скорр. EBITDA достигла 34,4 млрд рублей против 12,8 млрд рублей годом ранее.

При этом "Райдтех" нарастил выручку на 15%, до 77,6 млрд рублей и скорр. EBITDA на 39%, до 35 млрд рублей. Выручка "Доставки" выросла на 7% - до 21,2 млрд рублей, а отрицательная скорр. EBITDA составила 0,9 млрд рублей.