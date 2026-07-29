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Поступление налогов в бюджетную систему РФ в I полугодии выросло на 8%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Поступления налогов в бюджетную систему РФ за I полугодие 2026 года выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 31 трлн рублей, говорится в материалах Федеральной налоговой службы (ФНС) ко встрече ее руководителя Даниила Егорова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

"Поступления в бюджетную систему РФ за первое полугодие 2026 года составили 31 трлн рублей и превысили показатели прошлого года на 8%, или 2,4 трлн рублей. Региональные бюджеты также демонстрируют рост в 8%. Федеральный бюджет увеличился на 6% по сравнению с 2025 годом - на 765 млрд рублей. При этом несырьевые доходы составили 90% поступлений бюджета с ростом 25%", - отмечается в материалах.

В ФНС также сообщили, что "изменения в Налоговый кодекс в части увеличения ставки по НДС с 20 до 22% принесли в бюджет за шесть месяцев 2026 года 426 млрд рублей".

Налоговый кодекс ФНС
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